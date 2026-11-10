De la Espriella utilizó boina del EJC: un distintivo de las Fuerzas Especiales y hombres entrenados

El presidente Abelardo de la Espriella apareció en Cúcuta, Norte de Santander, con indumentaria militar y varios elementos de uso de la Fuerza Pública, durante su visita para presentar los resultados de la operación NOAH contra las disidencias de las Farc en el Catatumbo.

En un video de su llegada se observa al mandatario bajar unas escaleras vestido con uniforme de camuflaje, un radio de comunicaciones y un arma ajustada a una de sus piernas. Al llegar al encuentro, saluda a los integrantes de la cúpula militar que lo esperan. Posteriormente, se coloca una boina café con distintivos de comandos. Durante la escena se le ve sonriente y saludando a los uniformados.

La boina terracota que utilizó tiene un significado particular dentro de la organización militar. Este distintivo está asociado a las unidades de Fuerzas Especiales y Comandos del Ejército Nacional y representa el esfuerzo, la disciplina, la preparación y la dedicación de los militares que deben superar exigentes procesos de formación y entrenamiento para tener derecho a portarla. Entre las pruebas se encuentran ejercicios de resistencia física, supervivencia, manejo de armamento y preparación para operaciones especiales. No se trata simplemente de una prenda del uniforme, sino de un distintivo que representa la formación y las capacidades adquiridas por quienes integran estas unidades.

En el Ejército Nacional existen diferentes colores de boinas que identifican unidades y especialidades. Entre ellos están el negro, el verde cazador, el naranja, el azul claro, utilizado en misiones internacionales, y el azul oscuro, asociado a la BRCNA y el CENAE. Cada color corresponde a una distinción institucional dentro de la organización militar.

Sobre la utilización de este distintivo por parte del presidente, Caracol Radio consultó a integrantes de las Fuerzas Militares y encontró opiniones divididas. Algunos valoraron que vistiera el uniforme y lo interpretaron como una muestra de respaldo a las tropas. Otros, en cambio, recibieron la imagen con reparos, al considerar que la boina tiene un valor simbólico para quienes integran estas unidades y han tenido que superar los procesos de formación para obtener el derecho a portarla.

La aparición del jefe de Estado se produjo en medio de la presentación de los resultados del bombardeo ejecutado contra la estructura 33 de las disidencias de las Farc, en zona rural de Tibú. La operación, denominada NOAH, dejó cuatro integrantes de esa organización muertos y seis capturados.

La visita también estuvo marcada por el encuentro que sostuvo con Jorge Luis Galvis Rodríguez, alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’, uno de los capturados durante el operativo. Frente a él, el presidente hizo referencia a una de las bombas utilizadas en el ataque aéreo, que había firmado y bendecido previamente.

«¿Qué les pareció la bomba que les mandé, firmada por mí? ¿Cómo la recibieron?», le preguntó De la Espriella al detenido. El artefacto, de 460 kilogramos, llevaba escrita la frase «Bienvenidos a la Patria Milagro», junto con la firma del mandatario y una bendición.

El presidente también le manifestó al capturado que celebraba que estuviera vivo y lo cuestionó por las acciones violentas atribuidas a esa estructura armada. El episodio quedó registrado durante la presentación pública de los resultados de la operación.

Este fue el séptimo bombardeo realizado durante el Gobierno de De la Espriella y el tercero contra estructuras armadas ilegales en el Catatumbo. En el balance oficial también se reportó la incautación de siete fusiles y 15 granadas acondicionadas para ser lanzadas mediante drones, así como la destrucción de tres áreas campamentarias con capacidad para albergar a unos 35 integrantes de la organización.

Entre los seis capturados está alias ‘Barba Chivo’, señalado por las autoridades como cabecilla de comisión de la estructura 33 y hombre de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’. Su trayectoria criminal, según los organismos de seguridad, sería de aproximadamente 11 años y estaría relacionada con homicidios, extorsiones, reclutamiento de menores y ataques con drones contra la Fuerza Pública.