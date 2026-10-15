Teruel reubica temporalmente a estudiantes por riesgos de seguridad cerca de una estación de Policía

Neiva

Se dispuso el traslado temporal de los alumnos de la sede principal de la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero hacia las instalaciones de Jaime Losada Perdomo, debido a los riesgos asociados con la cercanía del plantel a la estación de Policía, para proteger a estudiantes, profesores y personal administrativo.

La determinación quedó establecida mediante la Directiva N.º 03, luego de analizar los reportes presentados durante un Consejo de Seguridad y las advertencias contenidas en la Alerta Temprana 016 de 2026. Las autoridades buscan reducir la exposición de la comunidad educativa ante posibles acciones violentas en el casco urbano.

La autoridad educativa, Edgar Martín Lara, explicó que “la decisión se tomó con base en los análisis de seguridad y las recomendaciones del comité técnico municipal, liderado por el alcalde de Teruel, Germán Morales Oliveros, con participación de los rectores de las instituciones educativas”.

También se activarán medidas para garantizar la alimentación escolar y se confirmó que las modalidades de trabajo adoptadas no afectarán los salarios ni las prestaciones del personal educativo. La Personería, los directivos docentes y los organismos encargados de la gestión del riesgo escolar, agradecieron la gestión.