Autoridades en Pitalito, Huila, investigan daños en cementerio y alertan por prácticas de santería

Neiva

Las autoridades y la comunidad de Pitalito buscan esclarecer los daños ocasionados en un cementerio del municipio, un hecho que ha generado preocupación entre los habitantes por el respeto a los difuntos y sus familiares. Hasta el momento, no se conocen las causas de lo ocurrido ni la identidad de los responsables.

Hace aproximadamente 10 o 12 años se registró un episodio en el corregimiento, donde aparecieron biblias y cruces invertidas en espacios públicos, como el parque y el polideportivo central. Sin embargo, aclaran que todavía no hay información concluyente que permita relacionar aquel antecedente con los hechos recientes.

Harol Calderón Trujillo, concejal de Pitalito, comento que “en actividades que se promocionan a través de redes sociales y llamadas telefónicas. Según explicó, algunas personas ofrecerían supuestas orientaciones o soluciones espirituales a clientes de países como Guatemala, República Dominicana y Brasil”.

El concejal reconoció que, durante 2025, se conocieron reportes de deserción escolar que presuntamente podrían estar relacionados con estas prácticas, de santería, pero admitió que la información no era completamente confiable. Entretanto, anunció que continuará dialogando con la comunidad y recopilando información.