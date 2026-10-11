¿Cuándo comienzan las vacaciones de diciembre 2026? Último día de clases según MinEducación

La Secretaría de Educación del Distrito expidió el año pasado, la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025, donde definió el calendario escolar para las vacaciones de las instituciones oficiales de educación preescolar, básica y media de Bogotá para 2026.

En esta resolución especifica las fechas y la duración de las vacaciones de Semana Santa, mitad de año, semana de receso y las de fin de año. Después de la semana de receso, las clases para los estudiantes serán hasta el 29 de noviembre de 2026.

Por otra parte, los directivos y docentes tendrán su última semana de desarrollo institucional, la cuál será a principios de diciembre.

Para el año 2027, los colegios de calendario A, iniciarán las clases de su año escolar, a finales de enero o comienzos de febrero y para los colegios de calendario B, su periodo lectivo, lo retomarán a principios del mes de febrero.

¿Cuándo comienzan las matrículas para el año 2027?

Tenga en cuenta la siguientes fechas para el proceso de asignación de cupos e inscripción para el año escolar 2027, las fases clave son:

Solicitud de cupo (Población general): Del 5 de octubre al 23 de diciembre de 2026 a través de la plataforma oficial de la Secretaría de Educación.

Formalización de matrícula: Del 13 de octubre de 2026 al 22 de enero de 2027 virtual o de manera extraordinaria presencial en los colegios del 14 al 29 de enero de 2027.

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