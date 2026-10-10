Ministra de Trabajo asegura que el salario mínimo no bajará y descarta devolución de dinero

El Gobierno Nacional aseguró que el salario mínimo de 2026 continúa vigente y que los trabajadores no tendrán que devolver dinero por las demandas que estudia el Consejo de Estado contra el decreto que estableció el incremento salarial.

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, afirmó que no existe una orden de reducción salarial y que los recursos recibidos por los trabajadores no deben ser devueltos por cuenta de los procesos judiciales en curso.

“El salario mínimo no se baja y nadie tiene que devolver un solo peso”, aseguró la ministra, quien también pidió evitar la difusión de información que genere incertidumbre entre los trabajadores y sus familias.

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, el salario mínimo mensual se mantiene en $1.750.905, más $249.095 de auxilio de transporte para quienes tienen derecho a recibirlo, lo que representa un total de $2.000.000 mensuales al sumar ambos conceptos.

La cartera laboral precisó que la presentación de demandas no modifica por sí sola las obligaciones salariales vigentes. La decisión sobre la legalidad del decreto corresponde al Consejo de Estado.

Mientras avanza el proceso judicial, el Ministerio del Trabajo reiteró que los empleadores deben continuar aplicando los valores establecidos conforme a la normativa vigente.