Cartagena se sumó a jornada nacional contra Gobierno de Abelardo de la Espriella

Una movilización encabezada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), seccional Bolívar, recorrió varios sectores de Cartagena con un mensaje enforcado en la defensa de la democracia, la soberanía del país y las garantías sociales y laborales.

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La jornada fue presentada por sus organizadores como una expresión ciudadana de carácter pacífico. Según explicaron, la convocatoria respondió a su preocupación por lo que consideran posibles amenazas a derechos conquistados por los trabajadores y a principios fundamentales de la vida democrática colombiana.

Durante la manifestación también se escucharon voces de inconformidad frente al reciente decreto expedido por el Gobierno nacional sobre la protesta social. Los participantes cuestionaron las disposiciones relacionadas con el desarrollo de las movilizaciones y la actuación de la fuerza pública durante este tipo de concentraciones.

La marcha comenzó en el Coliseo de Combates y avanzó por la avenida Pedro de Heredia hasta el sector de La Plazuela. Desde allí, los manifestantes continuaron hacia La Roan, donde tomaron la avenida Kennedy para completar el trayecto en el Parque de la Virgencita del barrio Blas de Lezo.

Las autoridades no reportaron ningún hecho que amenazara el orden público.