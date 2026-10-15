Cae banda de apartamenteros en Pasto: Serían responsables de millonarios hurtos

Pasto - Nariño

La Policía Metropolitanade Pasto junto a la Fiscalía y SIJIN, lograron la desarticulación del grupo delincuencial conocido como ‘Los Cacos’, señalado de cometer millonarios robos a viviendas en la ciudad de Pasto.

De acuerdo con las investigaciones, los procesados fueron relacionados con al menos tres hechos registrados durante enero de 2026 en los barrios Capusigra, El Dorado y Morasurco, en donde los asaltantes ingresaban forzando las cerraduras para sustraer dinero, joyas y artículos de valor que super an los 70 millones de pesos.

Entre los capturados está alias ‘Ñoño’, señalado como el cabecilla de la estructura y a quien se le atribuye participación en hechos delictivos similares en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

Según el informe, los tres detenidos presentan anotaciones judiciales por homicidio, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, fuga de presos, falsedad marcaria y uso de menores de edad para la comisión de delitos.

Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el respectivo proceso judicial.