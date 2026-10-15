Boyacá Chicó pide a las autoridades de Tunja que le permitan jugar con público ante Nacional

Boyacá Chicó advierte que las trabas administrativas para el partido ante Atlético Nacional afectan al comercio de Tunja y pide garantías para jugar con público este sábado.

Tunja

Se reunió la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Tunja donde se analizaron los hechos ocurridos el domingo 11 de octubre en el estadio La Independencia donde se presentaron desmanes y daños en la silletería lo que llevó a que se tomará la decisión de que se juegue a puerta cerrada el partido programado para este sábado 17 de octubre entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional.

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El equipo ajedrezado se pronunció y criticó la decisión que afecta las arcas del plantel.

En un comunicado advierte que, “mediante una comunicación fechada el 8 de octubre y recibida por el club apenas el 14, acusa al Boyacá Chicó de incumplir la normativa por vender anticipadamente la boletería para el encuentro frente a Atlético Nacional y exige suspender de inmediato su comercialización”.

Y más adelante recuerda que el club, “comenzó la comercialización durante la primera semana de octubre, exclusivamente a través de TuBoleta, sin venta física en taquillas. Las capacidades anunciadas para Occidental y Oriental son inferiores a las establecidas en el protocolo, mientras que la tribuna Norte permanece excluida de la venta general para la coordinación correspondiente con la afición visitante”.

Advierte el equipo que ya han sido varias las decisiones que se han tomado afectando el plantel.

“La reiteración de dificultades administrativas y decisiones comunicadas con tan poca anticipación compromete la adecuada planificación del fútbol profesional en Tunja. Estas situaciones afectan no solo al Boyacá Chicó, sino también a sus hinchas, a los aficionados al fútbol y al gremio del comercio que encuentran en estos partidos oportunidades económicas”.

Y le hace una petición a la Comisión Local de Fútbol de Tunja.

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“Boyacá Chicó solicita a la Comisión retirar el requerimiento de suspensión de boletería y garantizar una coordinación oportuna que permita disputar el encuentro del sábado 17 de octubre, a las 3:00 p.m., en el estadio La Independencia con público y bajo las condiciones de seguridad establecidas en los protocolos”.