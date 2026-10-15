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15 oct 2026 Actualizado 12:04

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La tesis de José Obdulio Gaviria sobre el papel de ideologías en la violencia política en Colombia

José Obdulio Gaviria habla en 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo sobre su libro ‘Magnicidios: cómo opera la maquinaria mortal de la criminalidad política’.

‘Magnicidios: cómo opera la maquinaria mortal de la criminalidad política’.

‘Magnicidios: cómo opera la maquinaria mortal de la criminalidad política’.

‘Magnicidios: cómo opera la maquinaria mortal de la criminalidad política’.
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José Obdulio Gaviria habló en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo sobre su libro ‘Magnicidios: cómo opera la maquinaria mortal de la criminalidad política’.

El exsenador comenzó diciendo que el magnicidio en el país es muy caracterizado Colombia. “Traigo la comparación con los padres fundadores de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, de sus padres fundadores, solo uno murió víctima de la violencia, que fue aquel duelo a muerte con el vicepresidente Aaron, y se trataba pues de Hamilton, ninguno fue sacrificado, y además las contradicciones entre Adams y Jefferson, que eran durísimas, terminaron convirtiéndose en uno de los grandes textos de la teoría política”.

Mientras que en Colombia, iniciando por el Sabio Torres, se sabe que todo fue muy diferente: “El Sabio Torres muere prácticamente asesinado, es un fusilamiento ordenado por Murillo y Sámano, y de ahí adelante una serie de intelectuales personas que hubiesen estado a la cabeza del Estado colombiano son asesinados entre 1815 y 1816″.

En el libro, José Obdulio menciona “todo lo que ha sobrevivido Álvaro Uribe” luego de que desde 1986, según cuenta, alias ‘Tirofijo’ o a quien menciona como ‘El patriarca del terreno’, se obsesiona con él (Uribe Vélez) mientras fue senador y la manera en la que fijaron, como su norte, la muerte del también expresidente.

“Había una obsesión, hay 64 intentos de asesinato, certificados, documentados, y yo narro ahí cuatro. A Uribe le choca mucho que se hable de eso, a él no le gusta ser víctima, a él no le gusta sentirse héroe, yo le digo, presidente, déjeme contar estas cosas, pero a él le choca, que intente uno hacer o escribir sobre esos cuatro intentos gravísimos de asesinatos que se llevaron además las vidas de mucha gente, todas inocentes”, dijo.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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