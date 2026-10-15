Ataque con explosivos lanzados desde drones deja dos policías heridos en Palermo, Huila

Dos policías resultaron heridos tras la detonación de artefactos explosivos en las instalaciones de la estación de Policía de Palermo, en el departamento del Huila. El hecho se registró este jueves 15 de octubre, hacia las 11:02 de la mañana, y es materia de verificación por parte de las autoridades.

De acuerdo con el reporte preliminar, los explosivos habrían sido lanzados mediante un artefacto no tripulado, tipo dron, y causaron daños materiales en las instalaciones policiales. Los dos uniformados lesionados fueron atendidos y se encuentran fuera de peligro.

Uno de los policías heridos fue identificado como el intendente jefe Luis Ángel Anaconda Serrano, de 40 años, quien sufrió heridas en el pómulo y el antebrazo derecho. El uniformado fue aceptado en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, en Neiva, para valoración por parte del servicio de cirugía plástica.

El segundo lesionado es el intendente jefe Harold Mauricio Polonia, de 46 años, subcomandante de la estación de Policía de Palermo, quien presenta heridas por esquirlas en una extremidad inferior y en el brazo derecho. “Fue aceptado para atención médica en la clínica de la Policía en Neiva”, según el reporte de la institución.

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