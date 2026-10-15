Cuándo empiezan a regir las 1000 semanas de pensión: Cronograma de reducción de semanas por año

La reforma pensional, establecida durante el gobierno de Gustavo Petro mediante la Ley 2381 de 2024, planteó cambios en el sistema de protección para la vejez en Colombia.

Entre sus principales medidas está la reducción progresiva del número de semanas que deben cotizar las mujeres para acceder a una pensión, hasta llegar a un mínimo de 1.000 semanas en 2036, esta ley comenzaría a regir 1 de abril de 2027, hasta el 31 de marzo de 2027 continúan las reglas actuales. La implementación posterior exigirá diferenciar trabajadores en Ley 100 y Ley 2381 de 2024.

La iniciativa, busca reducir los inconvenientes que enfrentan las mujeres para pensionarse, teniendo en cuenta su trayectoria laboral y las responsabilidades de cuidado no remunerado. Sin embargo, la aplicación de la reforma ha tenido modificaciones por cuenta de su revisión constitucional.

¿Cuándo comienza a regir la reducción de semanas?

De acuerdo con ese calendario, desde el 1 de enero de 2026, las mujeres deben acreditar 1.250 semanas cotizadas para acceder a la pensión de vejez en dicho régimen, frente a las 1.300 semanas que se exigían anteriormente. A partir de 2027, el requisito disminuirá en 25 semanas cada año, hasta alcanzar las 1.000 semanas en 2036.

Cronograma de reducción de semanas

Régimen de Prima Media: Colpensiones

Inicia en 2026 con 1.250 semanas y baja 25 semanas por año a partir de 2027 hasta llegar a 1.000 semanas en 2036:

2026: 1.250 semanas (reducción inicial de 50 semanas)

1.250 semanas (reducción inicial de 50 semanas) 2027: 1.225 semanas

1.225 semanas 2028: 1.200 semanas

1.200 semanas 2029: 1.175 semanas

1.175 semanas 2030: 1.150 semanas

1.150 semanas 2031: 1.125 semanas

1.125 semanas 2032: 1.100 semanas

1.100 semanas 2033: 1.075 semanas

1.075 semanas 2034: 1.050 semanas

1.050 semanas 2035: 1.025 semanas

1.025 semanas 2036: 1.000 semanas (mínimo alcanzado)

Régimen de Ahorro Individual: RAIS - Fondos Privados

Inicia en 2026 con 1.135 semanas y disminuye 15 semanas por año hasta llegar a 1.000 semanas en 2035:

2026: 1.135 semanas

1.135 semanas 2027: 1.120 semanas

1.120 semanas 2028: 1.105 semanas

1.105 semanas 2029: 1.090 semanas

1.090 semanas 2030: 1.075 semanas

1.075 semanas 2031: 1.060 semanas

1.060 semanas 2032: 1.045 semanas

1.045 semanas 2033: 1.030 semanas

1.030 semanas 2034: 1.015 semanas

1.015 semanas 2035: 1.000 semanas (mínimo alcanzado)

Aplica para la Garantía de Pensión Mínima.

Para los hombres, el requisito general continúa siendo de 1.300 semanas y 62 años de edad, sin perjuicio de otras condiciones o beneficios que puedan resultar aplicables.

La meta de llegar a 1.000 semanas en 2036 representa un cambio importante en las condiciones de acceso a la pensión femenina. Sin embargo, su aplicación debe analizarse teniendo en cuenta las decisiones judiciales y las normas que se encuentren vigentes en cada momento.

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