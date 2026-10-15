Asesinada mujer en caravana fúnebre en Cúcuta

Ataque de sicarios en caravana fúnebre cobra la vida de una mujer / Foto Archivo( Foto archivo Caracol Radio )

Cúcuta

Las autoridades en Cúcuta investigan las circunstancias que rodearon el ataque sicarial contra una mujer que participada en el sepelio de una amiga en el barrio El Contento.

Las circunstancias que rodearon el hecho, se generaron alrededor de un cortejo fúnebre que acompañaba a Natalia Alarcón, otra mujer asesinada en pasado sábado después de salir de la cárcel Modelo de Cúcuta y abordada por sicarios en una vía.

La víctima fue identificada como Cindy Johana Lizcano conocida como “La Mona” y quien iba como parrillera en una motocicleta cuando sicarios dispararon contra su integridad en ocho oportunidades.

Las autoridades tratan a través de cámaras de video establecer quienes serían los responsables de este hecho violento que provocó conmoción en la zona céntrica de la ciudad.

También se busca establecer si entre la muerte de la amiga de la víctima y ella existe algún hecho que este relacionado con lo ocurrido en las últimas horas.

Unidades de Policía Judicial avanzan en los actos urgentes dentro de la investigación que se ha iniciado por este homicidio en la ciudad de Cúcuta.