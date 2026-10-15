Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

15 oct 2026 Actualizado 10:38

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Asesinada mujer en caravana fúnebre en Cúcuta

Autoridades investigan móviles del hecho violento

Ataque de sicarios en caravana fúnebre cobra la vida de una mujer / Foto Archivo

Ataque de sicarios en caravana fúnebre cobra la vida de una mujer / Foto Archivo(Foto archivo Caracol Radio)

Ataque de sicarios en caravana fúnebre cobra la vida de una mujer / Foto Archivo
Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

Cúcuta

Las autoridades en Cúcuta investigan las circunstancias que rodearon el ataque sicarial contra una mujer que participada en el sepelio de una amiga en el barrio El Contento.

Las circunstancias que rodearon el hecho, se generaron alrededor de un cortejo fúnebre que acompañaba a Natalia Alarcón, otra mujer asesinada en pasado sábado después de salir de la cárcel Modelo de Cúcuta y abordada por sicarios en una vía.

La víctima fue identificada como Cindy Johana Lizcano conocida como “La Mona” y quien iba como parrillera en una motocicleta cuando sicarios dispararon contra su integridad en ocho oportunidades.

Las autoridades tratan a través de cámaras de video establecer quienes serían los responsables de este hecho violento que provocó conmoción en la zona céntrica de la ciudad.

También se busca establecer si entre la muerte de la amiga de la víctima y ella existe algún hecho que este relacionado con lo ocurrido en las últimas horas.

Unidades de Policía Judicial avanzan en los actos urgentes dentro de la investigación que se ha iniciado por este homicidio en la ciudad de Cúcuta.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado