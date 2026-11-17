Cúcuta

Las comunas 6 y 9 de Cúcuta se mantienen con la tasas más altas de criminalidad y homicidios en la capital nortesantandereana, una situación que mantiene en alerta a la región en medio de la baja o casi nula respuesta de las autoridades.

Así lo reconoció la secretaria de Seguridad Ciudadana, Tatiana Cáceres, quien en los micrófonos de Caracol Radio explicó que los asesinatos en estas zonas obedecen principalmente a las disputas entre bandas dedicadas al microtráfico y la lucha por el control territorial.

En contraste con la percepción en estas comunas que continúan denunciando el abandono del estado, la funcionaria aseguró que la tendencia general de homicidios y de la mayoría de delitos va de baja frente al año anterior.

Asimismo, defendió la capacidad de reacción institucional destacando el rescate de personas secuestradas y la recuperación de motocicletas en menos de 20 minutos.

“Nosotros continuamos 24-7 en el bloque operativo de seguridad urbana, tenemos el Plan Blindaje, que es nuestro primer anillo de seguridad alrededor de todas las trochas, la zona de frontera y los anillos viales oriental y occidental, con presencia mixta de Ejército y Policía, además de caravanas de la seguridad todos los días por las 10 comunas”, defendió Cáceres.

De cara a la temporada decembrina, Cáceres insistió en que la prevención también depende de la corresponsabilidad de los habitantes y del acatamiento de las normas de convivencia durante las celebraciones de fin de año. En ese sentido, reiteró el llamado a la comunidad para que informe cualquier hecho delictivo.

Pese a este balance, entre los habitantes de Cúcuta y diferentes gremios económicos, persiste un sinsabor con los resultados reales entregados por la administración y el no cumplimiento de medidas en materia de seguridad, que no se ven reflejadas en las calles de la ciudad, donde persiste el sentimiento de inseguridad y abandono.