Cúcuta.

Un niño que se encontraba en la casa de su abuela, en el barrio Niña Ceci de Cúcuta, fue rescatado por unidades del Gaula de la Policía Nacional, luego de ser secuestrado presuntamente por un hombre que se habría ganado su confianza y que residía en inmediaciones de la vivienda.

De acuerdo con las autoridades, el señalado aprovechó la madrugada para llevarse al menor de edad y trasladarlo hasta una finca ubicada en el municipio de Bochalema, en Norte de Santander.

Una vez conocido el caso, las autoridades activaron las labores de búsqueda e investigación que permitieron ubicar al niño en cuestión de horas.

Durante el operativo, los uniformados lograron rescatar al menor y capturar al hombre que lo tenía en su poder, quien quedó a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso judicial.

Las primeras informaciones apuntan a que el niño habría sido llevado con presuntos fines sexuales.

La rápida reacción del Gaula permitió que el menor regresara a salvo, mientras el caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de proteger a los niños, niñas y adolescentes y de alertar oportunamente a las autoridades ante cualquier situación que ponga en riesgo su integridad.