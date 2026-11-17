Norte de Santander realizará la 5ta Feria de Empleo e Inclusión con más de 1000 vacantes disponibles. / Foto: Jenny Márquez.

Cúcuta

Los nortesantandereanos tendrán una nueva oportunidad para acceder al mercado laboral. Este miércoles 18 de noviembre se realizará la 5ta Feria Laboral Empleo para la Paz y la Inclusión en Norte de Santander, una iniciativa que reunirá a cerca de 45 empresas y diferentes aliados institucionales para ofrecer más de 1.000 vacantes en distintos perfiles profesionales, técnicos y operativos.

En diálogo con Caracol Radio, Olger López, Secretario de Desarrollo Económico y Productividad Departamento Norte de Santander, indicó que a partir de las 8:00 de la mañana se comenzarán a recibir a los aspirantes, quienes deben llegar a la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, con sus hojas de vida.

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“Estamos convencidos de que la suma de esfuerzos entre todos los aliados que buscan la generación de empleo en Norte de Santander representa una oportunidad para que los nortesantandereanos puedan cerrarle la brecha al desempleo y acceder a un espacio digno y decente que les garantice mejores condiciones”, dijo el funcionario.

Más de 1.000 vacantes en diferentes sectores económicos

En esta Feria de Empleo e Inclusión, las empresas estarán en la búsqueda de 47 perfiles ocupacionales. Las oportunidades están dirigidas a personas con diferentes niveles de formación y experiencia laboral.

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Entre los sectores que tendrán ofertas de empleo se encuentran:

Operativo, logístico y mantenimiento: electricistas, soldadores, mecánicos diésel, mecánicos generales, pintores automotrices, conductores, bodegueros, operarios de maquinaria pesada y auxiliares de operaciones logísticas.

electricistas, soldadores, mecánicos diésel, mecánicos generales, pintores automotrices, conductores, bodegueros, operarios de maquinaria pesada y auxiliares de operaciones logísticas. Salud y atención asistencial: auxiliares y jefes de enfermería, médicos generales, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, analistas de laboratorio e ingenieros biomédicos.

auxiliares y jefes de enfermería, médicos generales, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, analistas de laboratorio e ingenieros biomédicos. Comercial, ventas y mercadeo: asesores comerciales, ejecutivos de ventas, asesores de repuestos, cajeros, coordinadores de tienda y meseros.

asesores comerciales, ejecutivos de ventas, asesores de repuestos, cajeros, coordinadores de tienda y meseros. Administrativo, contable y financiero: auxiliares administrativos, auxiliares contables, contadores, recepcionistas, auxiliares de facturación y auditores de cuentas médicas.

auxiliares administrativos, auxiliares contables, contadores, recepcionistas, auxiliares de facturación y auditores de cuentas médicas. Producción y construcción: ayudantes de construcción, diseñadores de modas, cortadores, operarios de máquina plana, auxiliares de producción, técnicos en producción y auxiliares de cocina.

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“Tenemos cerca de 45 empresas que van a recibir de manera directa sus hojas de vida, que se suman a las vacantes que han dispuesto nuestros aliados de las agencias públicas de empleo, las cajas de compensación y la Corporación Minuto de Dios”, explicó López.

Requisitos para participar y entregar la hoja de vida

El único requisito para participar en esta Feria de Empleo, es asistir con la hoja de vida actualizada, donde se detalle claramente la información laboral, académica y competencias de cada aspirante.

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“Lo importante es la disposición y disponibilidad, porque esperamos que sea una jornada bastante larga, pero que al final logre los propósitos que hemos querido realizar desde el Gobierno departamental Norte, Territorio de Paso”, señaló el funcionario.



