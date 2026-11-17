Cúcuta

El Ministerio de Salud incrementó en un 10% el monto inicialmente anunciado para el pago de la deuda por atención a población migrante en Cúcuta, elevando del 50% al 60% el porcentaje que será desembolsado durante las dos primeras semanas de diciembre al Hospital Universitario Erasmo Meoz.

La directora del Instituto Departamental de Salud (IDS) de Norte de Santander, Nelly Patricia Santafé Andrade, confirmó en los micrófonos de Caracol Radio que este aumento adicional se logró tras solicitarle al Gobierno Nacional un trato diferencial para la región, dado que en esta región se concentra la mayor deuda acumulada del país por servicios médicos a ciudadanos extranjeros.

Al referirse a las gestiones adelantadas en Bogotá para conseguir ese porcentaje extra, Andrade detalló los argumentos que presentó ante ante la ministra.

“En la reunión privada que tuvimos con la ministra en el despacho del doctor Hernando Mora, yo le insistía mucho que Norte de Santander tenía que verlo de una forma diferencial a todos los departamentos, ya que nosotros tenemos la deuda más grande en cuanto a atención a las personas migrantes y le pedí que tuviera una consideración con el Hospital Erasmo Meoz y que si era posible que le girara el 60% de la deuda total, a lo cual la ministra accedió y la buena noticia es que se va a subir 10% más de la deuda”.

De acuerdo con las estimaciones de la autoridad departamental, el acumulado por la atención a migrantes de la región que llegarán, oscila entre los 45.000 y 50.000 millones de pesos. La directora del IDS también subrayó que la llegada de este capital resulta vital para sostener el plan de choque implementado por la gerencia del hospital, el cual ya muestra avances significativos al haber ejecutado 856 cirugías de la meta total de 2.800 procedimientos represados, gracias al esfuerzo del talento humano de la institución.

Sobre el impacto que tendrá esta inyección financiera en la operación del hospital, la funcionaria enfatizó en que los beneficios abarcarán a toda la comunidad.

“Aunque se refiere a un atraso en el pago de migrantes, esos recursos sirven para la atención tanto de colombianos como migrantes, se pueden comprar insumos, que eso es el problema fundamental que tiene el Erasmo, y la idea es que con esos recursos se pueda desatrasar de manera general toda esa sobreocupación y ese retraso que tienen en cirugías”. Asimismo, advirtió que se buscará enfrentar la alta presión asistencial con pacientes que llevan más de 60 días hospitalizados.

Frente a la deuda que aún se sostiene con las EPS, la directora aclaró que este desembolso corresponde exclusivamente a la cartera de migrantes y que el panorama con las (EPS) requiere un trámite distinto.

Según explicó, el Ministerio de Salud próximamente convocará a los prestadores a nivel nacional para iniciar un proceso de saneamiento de cuentas y conciliaciones que permita establecer el monto real de las obligaciones, pues los constantes cambios de firmas auditoras por parte de las EPS en más de cinco ocasiones, dificultan que el ministerio conozca las cifras exactas.

Finalmente, la directora del Instituto Departamental de Salud destacó que, una vez aclaradas las cuentas mediante las mesas de conciliación, las instituciones podrán acceder a créditos para responder en su totalidad a los pacientes que permanecen en espera por las trabas administrativas.