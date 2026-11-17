Cúcuta

Las Centrales Obreras, organizaciones sociales y sindicales se alistan para participar en la nueva convocatoria de paro nacional prevista para el próximo jueves 19 de noviembre.

En Norte de Santander, la Central Unitaria de Trabajadores informó que el recorrido de la manifestación compromete el punto de partida la sede del Sena en Cúcuta, siguiendo hacía la Terminal de Transporte para luego llegar al Parque Colón en el centro de la ciudad de Cúcuta.

Martín Cruz presidente de esa organización sindical dijo a Caracol Radio que “esta convocatoria hará reclamos a la situación de los servicios públicos especialmente de la energía, como también destacar el desmonte del proyecto que pretendía gravar con iva los productos de la canasta familia, y la situación de violencia en el país”.

Dijo el dirigente sindical que “nosotros vamos a participar dentro del respeto y el buen comportamiento que ha caracterizado a la región”.

La movilización se prevé que inicie a las 8 AM y se extienda hasta las horas del mediodía en el centro de Cúcuta.