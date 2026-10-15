Dado de alta el menor Lucas Murillo

Cúcuta

El HIC Instituto Cardiovascular y Nueva EPS informaron que el paciente Lucas Murillo, de 7 años, recibió el alta médica tras una evolución favorable luego de la cirugía de Fontan extracardíaco fenestrado, realizada para tratar su cardiopatía congénita.

El pequeño quien a través de redes sociales pidió ayuda al presidente Abelardo de La Espriella, se hizo viral, vino la intervención del jefe de Estado y fue trasladado de Cúcuta a Bucaramanga y allí recibió atención de un grupo de médicos especialistas.

Durante sus 45 días de hospitalización, Lucas recibió atención especializada y rehabilitación integral. Actualmente, tolera la alimentación por vía oral y ha reducido su requerimiento de oxígeno suplementario, que utilizará únicamente para dormir, según indicación médica.

En casa continuará con el tratamiento anticoagulante formulado, la rehabilitación y los controles ambulatorios por cardiología у cardiocirugía pediátrica.

Su atención fue posible gracias al trabajo articulado entre Nueva EPS yel HIC Instituto Cardiovascular, que coordinaron los servicios requeridos durante su proceso de recuperación. Ambas instituciones reafirman su compromiso con la continuidad de la atención y el seguimiento médico de Lucas.