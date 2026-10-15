En Cali liquidan contrato de semáforos inteligentes y anuncian nuevo plan de modernización

Cali inició la liquidación del contrato de semaforización inteligente de la administración del exalcalde Jorge Iván Ospina y anunció un nuevo plan de mantenimiento y modernización de la red, con una inversión inicial de $23.743 millones. Mientras avanza la liquidación, la Alcaldía verifica qué equipos puede recibir y cuál es el estado de las obligaciones pendientes.

El secretario de Movilidad de Cali, coronel Sergio Javier Moncayo, explicó que la Administración adelanta el proceso mediante una demanda y revisa cuáles elementos se encuentran en condiciones de ser recibidos. La evaluación incluye infraestructura instalada en 23 áreas con semaforización, principalmente en la comuna 22, donde se concentra buena parte del sistema inteligente de la administración anterior.

Según Moncayo, el contrato no cumplió el objetivo de implementar un sistema capaz de identificar los flujos vehiculares y responder a las condiciones del tráfico. El funcionario señaló que, durante los últimos tres o cuatro años, los resultados esperados no se materializaron.

La Alcaldía estima terminar la recepción de los elementos en la primera semana de noviembre. Después de verificar su estado, comenzaría la intervención de esa infraestructura con ENRUTA, empresa que asumirá la gerencia y coordinación operativa del nuevo modelo.

Mientras se liquida el contrato, la Administración debe determinar qué equipos e instalaciones puede recibir y cuáles no. Por ahora, no se ha establecido un balance definitivo sobre las obligaciones contractuales ni sobre una eventual recuperación de los recursos públicos. La Alcaldía también ha señalado que mantiene el acompañamiento de los organismos de control.





Una red con 25 intersecciones fuera de servicio





El diagnóstico presentado para el nuevo esquema establece que Cali cuenta con 523 intersecciones semaforizadas y cerca de 483 controladores de 10 tecnologías diferentes. De estos equipos, 108 son obsoletos y 25 intersecciones están fuera de servicio. Además, aproximadamente una de cada cuatro intersecciones no puede monitorearse desde el Centro de Control.

El nuevo modelo contempla 12 cuadrillas, 26 técnicos en campo y dos supervisores. Cuatro cuadrillas estarán destinadas a atender labores de mantenimiento y emergencias las 24 horas del día, los siete días de la semana. La operación contará con siete vehículos: cuatro camionetas, dos motocicletas y un carro canasta.

Los ciudadanos podrán reportar fallas en la línea telefónica (602) 380 8957. Cada solicitud recibirá un número de caso para facilitar su seguimiento.

Anuncian $23.743 millones para mantenimiento y modernización





La primera fase del proyecto tiene un valor aproximado de $23.743 millones, IVA incluido. Los recursos se destinarán a la adquisición e instalación de materiales y repuestos, mantenimiento preventivo y correctivo, diagnóstico e inventario técnico de la red, y coordinación de las intervenciones.

El plan priorizará 15 intersecciones, seleccionadas según criterios como el riesgo de siniestralidad, la obsolescencia de los equipos, la importancia de los corredores viales y su conexión con el transporte masivo.

Las 25 intersecciones correspondientes al sistema de semaforización inteligente cuentan con un esquema contractual diferenciado y no hacen parte del mantenimiento general anunciado. Su intervención dependerá del proceso de revisión y recepción de los elementos que adelanta la Alcaldía.

Diana Reina, gerente de ENRUTA, indicó que la mayor parte de los recursos destinados al nuevo esquema proviene de multas de tránsito.