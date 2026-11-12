Presidente De la Espriella defendió el uso de prendas militares: “Soy un soldado de la patria”

Visita del presidente Abelardo De La Espriella a Roldanillo, Valle del Cauca. Foto: Presidencia de la República.

Valle del Cauca

Durante su visita a Roldanillo, Valle del Cauca, en medio de las actividades de reconstrucción y atención a los damnificados por el terremoto, el presidente Abelardo de la Espriella defendió el uso de prendas militares que lució recientemente durante la presentación de los resultados de un bombardeo contra las disidencias de las Farc en el Catatumbo.

“Tengan la certeza de que este Gobierno, de que su presidente está comprometido y soy un soldado de la patria. Por eso me visto de soldado, porque vine a servirle a Colombia”, manifestó.

El jefe de Estado también se refirió a los recientes operativos contra integrantes del Clan del Golfo y reconoció que ha firmado varios de los artefactos utilizados en estas operaciones.

“Le dimos la bienvenida a esos bandidos a la patria Milagro, 450 kilos de democracia en una bomba. No supieron si fue una buseta sin frenos, no supieron si era un rayo, hasta ahí llegaron. Esa es la patria Milagro, he firmado varias bombas”, expresó.

Aunque De la Espriella no mencionó directamente al expresidente Juan Manuel Santos, sus declaraciones se conocen después de los cuestionamientos que hizo el exmandatario durante un foro, sobre la manera en que el jefe de Estado presenta los resultados de las operaciones militares.

“Me preocupa que diez años después estemos viendo a un presidente pasearse entre cadáveres, mostrándolos con orgullo o firmando bombas como si fueran un regalo. Espero que eso no dé un mensaje para volver al pasado”, dijo Santos.

Cabe recordar que el presidente De La Espriella también lideró recientemente un operativo de seguridad en Cali, donde recorrió el centro de la ciudad junto a la Fuerza Pública portando una pistola en la cintura, chaleco antibalas y radio de comunicaciones.