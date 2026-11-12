Autoridades de salud de Cali alertan por uso de medicamentos para adelgazar sin control médico

Cali, Valle del Cauca

La utilización de medicamentos como la semaglutida y la tirzepatida para bajar de peso, especialmente sin indicación médica, genera preocupación por los riesgos que puede representar para la salud. Entre las posibles complicaciones se encuentran efectos gastrointestinales y deshidratación, que requieren seguimiento profesional.

Aunque estos tratamientos han demostrado beneficios en pacientes con obesidad y determinadas condiciones metabólicas, no están destinados a alcanzar ideales de apariencia física. Por eso, se recomienda que su uso responda a una indicación clínica y esté acompañado de valoración y seguimiento médico.

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Las autoridades de salud también advierten sobre la compra de estos medicamentos a través de redes sociales, establecimientos no autorizados o canales informales. Asimismo, piden evitar las aplicaciones sin valoración previa y verificar que los productos cuenten con registro sanitario del Invima.

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Otra de las recomendaciones es no utilizar estos fármacos para perder peso durante el embarazo y consultar oportunamente ante cualquier reacción adversa.