Ocho de cada 10 usuarios en Colombia ahorraron energía tras polémica resolución de la CREG

En Cartagena la Directora Ejecutiva de la CREG, Adriana Jiménez, aseguró que 8 de cada 10 usuarios en Colombia ahorraron energía el último mes.

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De acuerdo a la funcionaria la polémica Resolución 101 120 de 2026 con vigencia desde el 1 de septiembre, que implementa un programa temporal de ahorro energético y contempla sanciones por altos consumos, ya empieza a entregar sus primeros resultados.

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“El periodo pedagógico ha venido teniendo resultados para el sector eléctrico colombiano que necesita dar mensajes de ahorro por parte de los usuarios colombianos. Ocho de cada 10 usuarios ahorraron o mantuvieron el consumo. La invitación para todos los usuarios en Colombia es que sigamos manteniendo esta conducta de uso eficiente de la energía”, aseguró Jiménez.

En el caso del Caribe Colombiano, dijo la comisionada que la empresa Air-e también reportó menores consumos, mientras que Afinia que atiende cuatro departamentos (Bolívar, Córdoba, Cesar y parte del Magdalena) aún no entrega la información. En contraste, el dato se conoce días después de que empezaran a llegar los recibos con las multas aplicadas en esta zona del país.