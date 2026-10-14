MinTrabajo y la Corte Suprema de Justicia firman acuerdo para fortalecer los derechos laborales

Esta vez el Ministerio del Trabajo y la Corte Suprema de Justicia llegaron a un acuerdo con el fin de fortalecer el conocimiento y la protección de los derechos laborales de los colombianos, mediante acciones de formación, actualización jurídica y herramientas digitales que facilitarán el acceso a información sobre legislación laboral, seguridad social y decisiones judiciales.

En el encuentro estuvo presente la ministra del Trabajo, Natalia López, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, también el presidente de la Sala de Casación Laboral, Víctor Julio Usme Perea y las viceministras Elianne Forero y Juliana Morad Acero, con la presencia de los magistrados de la Sala de Casación Laboral.

“Queremos que los colombianos conozcan sus derechos y tengan herramientas claras para ejercerlos, (...) Este acuerdo nos permite avanzar en ese propósito, con absoluto respeto por la independencia judicial”, afirmó la ministra Natalia López.

¿Cuánto tiempo tendrá de vigencia este acuerdo?

El memorando tendrá una vigencia de cuatro años y tendrá jornadas de capacitación, investigaciones y mecanismos de consulta de jurisprudencia, así como actualización sobre el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Según el miniserio, esta alianza beneficiará a trabajadores, empleadores, organizaciones sindicales, inspectores de trabajo y profesionales del derecho. Con esto, podrían obtener herramientas para comprender sus derechos, cumplir sus obligaciones y prevenir controversias laborales.