FMI visitará Colombia nuevamente en noviembre, en medio de acercamientos para préstamo

El Fondo Monetario Internacional aprobó la renovación de la línea de crédito flexible a Colombia

El Ministerio de Hacienda recibirá una nueva visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) en noviembre, para seguir las conversaciones en busca de un crédito.

Hay que recordar que esto se da tras concluir el encuentro en Washington, que se realizó la semana pasada, y la visita de Nigel Clarke, subdirector gerente del FMI, en septiembre pasado.

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La cartera señaló que en la visita al FMI en Washington se discutió en detalle la estrategia de estabilización de las finanzas públicas que plantea el Gobierno, y se exploraron nuevas alternativas de apoyo que ese organismo puede brindar a Colombia.

Entre tanto, durante la visita de Clarke, este organismo destacó la solidez institucional del país y manifestó la disposición del Fondo para apoyar a las autoridades colombianas en sus esfuerzos por fortalecer la credibilidad económica.

De hecho, el jefe de la cartera agregó que las conversaciones incluyen la realización de la consulta del Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, mecanismo mediante el cual el organismo evalúa periódicamente la situación económica y financiera de sus países miembros, así como posibles instrumentos que contribuyan a mejorar las condiciones de financiamiento de Colombia.

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Con esta visita, el equipo técnico del FMI recopilará información fiscal, monetaria, financiera y política del país para hacer su pronunciamiento anual.

Ante ello, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, manifestó que “el decidido acompañamiento que el FMI está dando a Colombia es altamente valorado por el Gobierno nacional, en la medida que contribuye a anclar la confianza en el país”.