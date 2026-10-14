Colombia enfrenta déficit de energía firme y caída de la exploración de gas, advierten MinEnergía

El crecimiento de la demanda eléctrica, los retrasos en la infraestructura de transmisión y la reducción de la actividad exploratoria de hidrocarburos fueron algunas de las alertas expuestas por el Gobierno durante la Feria de Sostenibilidad de AmCham Colombia, realizada este miércoles 14 de octubre en Bogotá.

Alex Fabián Cañas Rengifo, asesor del viceministro de Energía, presentó un diagnóstico del sector en el que advirtió que Colombia enfrenta un déficit de energía firme de entre 8,5 % y 9 %. Según explicó, el sistema debe responder a una demanda eléctrica que ha aumentado aproximadamente 24 % frente a 2019, en un escenario que, de acuerdo con las intervenciones de los funcionarios, plantea riesgos adicionales ante el fenómeno de El Niño.

“Tenemos un sistema energético exigido”, afirmó Cañas Rengifo, al referirse a las condiciones en las que, según lo indicado, recibió el sector. El funcionario atribuyó parte de las dificultades a decisiones adoptadas en años anteriores y a proyectos que no se concretaron en los tiempos esperados.

A esa presión se suma el rezago de la infraestructura necesaria para transportar la electricidad. El asesor señaló que la mitad de los proyectos de transmisión del país están atrasados, una situación que pone el foco no solo en la capacidad para generar energía, sino también en la posibilidad de llevarla hasta los lugares donde se necesita.

Cañas Rengifo mencionó, además, una capacidad esperada de aproximadamente 4.000 megavatios, de la cual, según dijo, el sector habría recibido apenas el 25 %. La referencia requiere precisar qué tipo de capacidad está comparando y a qué periodo corresponde, por lo que no es posible establecer su alcance exacto únicamente con la transcripción disponible.

La caída de la exploración pone el foco en las reservas de gas

Las alertas del asesor también se extendieron a los hidrocarburos. Según las cifras que presentó, entre 2019 y 2025 los pozos exploratorios del país disminuyeron 55 %, mientras que la actividad sísmica cayó 86 %.

Asimismo, el funcionario añadió que Colombia pasó de tener cerca de 60 equipos de perforación en 2022 a unos 33 actualmente, una reducción aproximada del 50 %. También afirmó que las reservas de gas del país disminuyeron 46 % y advirtió sobre las consecuencias que esa situación podría tener para la competitividad.

La cifra de reservas necesita una precisión adicional sobre la categoría y el periodo de comparación. Sin esa información, no puede establecerse si el porcentaje se refiere exclusivamente a reservas probadas o a otra medición. Lo que sí deja planteado la intervención es la preocupación del funcionario por la disponibilidad futura de gas y por las condiciones necesarias para atender la demanda de las empresas.

Cañas Rengifo sostuvo que el abastecimiento energético es determinante para el crecimiento económico. Según explicó, las compañías necesitan tener certeza sobre la disponibilidad de electricidad y gas para contratar el suministro, planificar sus operaciones y mantener sus procesos productivos.

El ministro de Ambiente cuestiona los proyectos renovables de La Guajira

En la misma feria, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, puso el foco en el desarrollo de las energías renovables y cuestionó que los proyectos previstos para La Guajira no se hubieran materializado como se esperaba.

“16.000 megas que estaban propuestos en La Guajira como energía renovable no convencional, no quedó ninguno”, afirmó el ministro.

La declaración plantea interrogantes sobre la distancia entre la capacidad renovable proyectada y los proyectos que efectivamente avanzan hacia su construcción y operación (sigue en el proceso).

El ministro también aseguró que Colombia está comprando gas a un precio tres veces superior al que, según su comparación, podría tener si se produjera en el país. Atribuyó parte de esa situación a decisiones del Gobierno anterior relacionadas con la infraestructura, el gas y el sector de hidrocarburos. Sin embargo, no detalló los precios de referencia ni la metodología utilizada para establecer esa diferencia.

Las dos intervenciones convergen en una preocupación por la disponibilidad de energía para atender la demanda nacional, aunque desde perspectivas distintas: Cañas Rengifo presentó cifras sobre el estado del sistema eléctrico y la exploración de gas, mientras que Arjona cuestionó tanto el desarrollo de proyectos renovables como las condiciones de abastecimiento del combustible.

El Niño y la presión sobre el sistema energético

Arjona también advirtió sobre los posibles efectos del fenómeno de El Niño y afirmó que podría prolongarse hasta bien entrado el primer semestre de 2027. El ministro expresó preocupación por la presión que ese escenario podría ejercer sobre el abastecimiento energético.

La duración e intensidad del fenómeno deben contrastarse con los pronósticos oficiales del IDEAM. En todo caso, la advertencia se suma a las inquietudes planteadas por el asesor del viceministro sobre el déficit de energía firme y los retrasos en los proyectos de transmisión.

Durante su intervención, Cañas Rengifo sostuvo que Colombia no debe plantear la seguridad energética y la transición como objetivos incompatibles, sino garantizar el abastecimiento mientras desarrolla las fuentes que necesita para su crecimiento. Arjona, por su parte, insistió en la importancia de la inversión empresarial en proyectos energéticos y ambientales, así como en los mecanismos que permitan desarrollar iniciativas en los territorios.