Más de 1.200 uniformados garantizarán la seguridad durante la marcha del miércoles en Barranquilla

Más de 1.200 integrantes de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares estarán desplegados en Barranquilla para garantizar la seguridad durante las manifestaciones convocadas para este miércoles 14 de octubre. El operativo fue definido durante un Consejo Extraordinario de Seguridad liderado por la Alcaldía Distrital, con el propósito de proteger a los participantes, prevenir alteraciones del orden público y garantizar el derecho a la protesta pacífica.

El alcalde encargado, Angelo Cianci, informó que se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las acciones de las autoridades durante la jornada. El dispositivo estará conformado por 950 policías y 300 integrantes de las Fuerzas Militares, quienes acompañarán la movilización prevista para la tarde, desde el parque Esthercita Forero hasta la plaza de La Paz.

“Respetamos la manifestación pública en la ciudad de Barranquilla y estaremos atentos y vigilantes a tomar las decisiones a las que haya lugar dentro de este Puesto de Mando Unificado”, afirmó Cianci, al señalar que la Administración distrital trabajará para que la jornada transcurra de manera pacífica.

Vigilancia aérea y equipos de reacción durante la movilización

La comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, explicó que el operativo contará con vigilancia mediante drones, aeronaves de la Fuerza Aérea y cámaras del circuito cerrado de televisión de la ciudad. Estos recursos permitirán monitorear el recorrido antes, durante y después de las manifestaciones.

Además, la Policía dispondrá de dos equipos del Grupo de Diálogo y Mantenimiento del Orden, dos tanquetas y cuatro Dispositivos Mínimos de Atención para responder ante posibles situaciones que afecten la tranquilidad ciudadana. También participarán unidades de Investigación Criminal, Infancia y Adolescencia, Policía Comunitaria y Fuerza de Control Territorial.

Por su parte, el Ejército Nacional desplegará unidades para proteger edificios institucionales, entradas y salidas de Barranquilla e infraestructura estratégica. La Armada Nacional también participará en el dispositivo a través del Grupo de Guardacostas, que dispondrá de dos unidades de reacción rápida para vigilar la zona portuaria del río Magdalena y controlar el tránsito de embarcaciones menores.

Medidas preventivas y acompañamiento institucional

Como parte de las medidas de prevención, la Alcaldía anunció restricciones al transporte de escombros, cilindros de gas y otros elementos que puedan representar un riesgo durante la jornada. Asimismo, se garantizará la disponibilidad de la red pública hospitalaria para atender posibles emergencias y se dispondrá de agentes de tránsito y guías para reducir las afectaciones a la movilidad.

El Puesto de Mando Unificado permitirá mantener la coordinación entre la Administración distrital, la Policía y las Fuerzas Militares para evaluar cualquier eventualidad y adoptar las medidas necesarias. Las autoridades reiteraron el llamado a los participantes para que la movilización se desarrolle de manera pacífica, mientras se mantiene el acompañamiento institucional a lo largo del recorrido previsto entre el parque Esthercita Forero y la plaza de La Paz.