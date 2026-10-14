Aprehenden a un menor de edad con una pistola 9 milímetros en Repelón, Atlántico

La Policía Nacional reportó la aprehensión de un menor de 14 años y la captura de tres personas por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y hurto y a su vez, les fueron incautados una pistola 9 milímetros y un revólver calibre 38.

La institución indicó que, durante el operativo en el barrio San Miguel, en Repelón, fue incautada una motocicleta que había sido hurtado.

“Con este resultado, la Policía Nacional fortalece las acciones de prevención y control frente al porte ilegal de armas de fuego y avanza en las labores investigativas orientadas a contrarrestar las conductas delictivas que afectan la tranquilidad de los habitantes de Repelón”, indicó la institución.

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Un Juez de la República ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para los tres adultos capturados.