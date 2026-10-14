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14 oct 2026 Actualizado 12:03

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Aprehenden a un menor de edad con una pistola 9 milímetros en Repelón, Atlántico

Tres adultos más fueron capturados. A estas personas también se les halló un revólver calibre 38.

Centro detención. Getty Images

Centro detención. Getty Images / Vital Hil

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La Policía Nacional reportó la aprehensión de un menor de 14 años y la captura de tres personas por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y hurto y a su vez, les fueron incautados una pistola 9 milímetros y un revólver calibre 38.

La institución indicó que, durante el operativo en el barrio San Miguel, en Repelón, fue incautada una motocicleta que había sido hurtado.

“Con este resultado, la Policía Nacional fortalece las acciones de prevención y control frente al porte ilegal de armas de fuego y avanza en las labores investigativas orientadas a contrarrestar las conductas delictivas que afectan la tranquilidad de los habitantes de Repelón”, indicó la institución.

Lea también: Más de 1.200 uniformados garantizarán la seguridad durante la marcha del miércoles en Barranquilla

Un Juez de la República ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para los tres adultos capturados.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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