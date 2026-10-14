DIMAR despliega buque científico para prevenir riesgos en la navegación por El Niño en Barranquilla. Foto: Cortesía DIMAR.

La Dirección General Marítima (DIMAR) desplegó el buque científico ARC Providencia en Barranquilla para realizar estudios batimétricos y fortalecer la seguridad de la navegación ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre el río Magdalena. Las operaciones buscan recopilar información técnica que permita anticipar riesgos y mantener condiciones seguras para las embarcaciones que transitan por la zona portuaria.

Los trabajos, desarrollados durante las últimas semanas, comprenden mediciones desde el sector costero de Puerto Colombia hasta cinco millas náuticas mar adentro. Los datos obtenidos servirán para actualizar la carta náutica No. 404, una herramienta fundamental para que los navegantes conozcan las condiciones hidrográficas y planifiquen sus recorridos.

Estudios en Bocas de Ceniza para mejorar la navegabilidad

Uno de los principales puntos de estudio es la Barra de Bocas de Ceniza, en la desembocadura del río Magdalena, donde el movimiento constante de sedimentos puede modificar las profundidades y las condiciones de navegabilidad. Los levantamientos permitirán identificar cambios en el fondo marino, posibles acumulaciones de material y sectores que requieran atención.

La información recopilada también servirá como insumo técnico para evaluar las necesidades de dragado y orientar medidas preventivas que reduzcan los riesgos durante el tránsito de embarcaciones. Estas acciones son especialmente importantes para el funcionamiento del canal de acceso, que conecta el río Magdalena con las instalaciones portuarias de Barranquilla y permite el movimiento de mercancías.

De manera paralela, DIMAR articula estas actividades con sus centros de investigación para estudiar la relación entre las variaciones climáticas, los periodos de sequía y lluvia y sus posibles efectos sobre la navegabilidad del río. Este seguimiento busca mejorar la capacidad de anticipación ante escenarios que puedan afectar las operaciones marítimas y portuarias.

Con el despliegue del ARC Providencia, la autoridad marítima busca fortalecer el monitoreo hidrográfico y disponer de información actualizada para apoyar las decisiones técnicas sobre la seguridad de la navegación. Los resultados contribuirán a la prevención de riesgos y a la continuidad de las actividades portuarias en Barranquilla, un punto estratégico para el transporte de carga en el Caribe colombiano.