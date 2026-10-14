Lalo Fest 2026 realizará talleres y espectáculos de improvisación teatral en Bogotá

Bogotá será escenario del Lalo Fest 2026, el Festival Internacional de Improvisación Teatral de La Lonchera, un evento que reunirá a artistas nacionales e internacionales en una programación de talleres y espectáculos durante octubre.

Bajo el lema “Festivilízate”, el evento busca acercar al público a la improvisación teatral

El objetivo de esta modalidad es que los actores construyan personajes, diálogos e historias en tiempo real a partir de sus propias ideas y en algunos casos, de propuestas de los espectadores.

La programación incluye cuatro talleres enfocados en la creación de personajes, la construcción de historias y la exploración de diferentes recursos teatrales. Entre los invitados se encuentran el argentino Omar Argentino y el grupo español Improductivos.

“Queremos que la gente pueda sorprenderse otra vez, reírse de sí misma y conectar con otros. Pasar del ‘sí, pero’, que encuentra el obstáculo, al ‘sí, y además’, que abre una posibilidad. A eso le llamamos rescatar el disfrute”, explicaron Juan Carlos Ortega y Oscar Escobar, fundadores de La Lonchera.

¿Qué actividades incluye este evento?

Las actividades incluyen “Del salto al vuelo”, un taller abierto a personas sin experiencia teatral programado para el 17 de octubre.

“Impronovela”, que abordará los recursos narrativos de las telenovelas los días 19, 20 y 22 de octubre y “Realismo mágico”, previsto para el 24 de octubre, con ejercicios inspirados en el universo literario de Gabriel García Márquez.