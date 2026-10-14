Lalo Fest 2026 realizará talleres y espectáculos de improvisación teatral en Bogotá
La programación incluye cuatro talleres enfocados en la creación de personajes teatrales.
Bogotá será escenario del Lalo Fest 2026, el Festival Internacional de Improvisación Teatral de La Lonchera, un evento que reunirá a artistas nacionales e internacionales en una programación de talleres y espectáculos durante octubre.
Bajo el lema “Festivilízate”, el evento busca acercar al público a la improvisación teatral
El objetivo de esta modalidad es que los actores construyan personajes, diálogos e historias en tiempo real a partir de sus propias ideas y en algunos casos, de propuestas de los espectadores.
La programación incluye cuatro talleres enfocados en la creación de personajes, la construcción de historias y la exploración de diferentes recursos teatrales. Entre los invitados se encuentran el argentino Omar Argentino y el grupo español Improductivos.
“Queremos que la gente pueda sorprenderse otra vez, reírse de sí misma y conectar con otros. Pasar del ‘sí, pero’, que encuentra el obstáculo, al ‘sí, y además’, que abre una posibilidad. A eso le llamamos rescatar el disfrute”, explicaron Juan Carlos Ortega y Oscar Escobar, fundadores de La Lonchera.
¿Qué actividades incluye este evento?
Las actividades incluyen “Del salto al vuelo”, un taller abierto a personas sin experiencia teatral programado para el 17 de octubre.
“Impronovela”, que abordará los recursos narrativos de las telenovelas los días 19, 20 y 22 de octubre y “Realismo mágico”, previsto para el 24 de octubre, con ejercicios inspirados en el universo literario de Gabriel García Márquez.