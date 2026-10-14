Investigan si ‘cobradiarios’ habrían provocado incendio a una vivienda en Baranoa, Atlántico

La Policía del Atlántico investiga si dos ‘cobradiarios’ estarían detrás de un incendio de una vivienda en el municipio de Baranoa en la tarde de este martes, 13 de octubre. Así lo confirmo Edison Palma, alcalde del municipio.

La vivienda, ubicada en el municipio de Piñique, se encontraba sola en el momento del incendio por lo que no se reportaron personas lesionadas.

Por su parte, Palma indicó que este hecho será tratada en un Consejo de Seguridad para tomar las medidas correspondientes.

Mientras tanto, sigues las investigaciones alrededor de este incendio.