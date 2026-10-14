“Atlántico supera las 5.400 viviendas vendidas y es tercero en ventas a nivel nacional”: Camacol

El Atlántico supera las 5.400 unidades de vivienda vendidas y se ubica como el tercer departamento con mayores ventas a nivel nacional. Así lo destacó Laura Restrepo, gerente de Camacol Atlántico, durante el anuncio de VIMO 2026, la Vitrina Inmobiliaria del Caribe.

Además, señaló que el departamento ocupa el primer lugar en disposición de compra, un indicador que refleja el interés de los ciudadanos por adquirir vivienda e invertir en la región.

Subsidios impulsan la venta de viviendas

Por su parte, Jorge Segebre, presidente de Camacol Atlántico, destacó el impacto de los subsidios otorgados por la Alcaldía de Barranquilla, que, según explicó, han permitido impulsar la comercialización de cerca de 9.000 viviendas que estaban frenadas por falta de estos apoyos.

El dirigente gremial manifestó su expectativa de que se habiliten nuevos subsidios para mantener la dinámica comercial y mejorar los resultados del sector constructor durante 2027 y 2028.

“Barranquilla ha tenido una buena dinámica gracias a los subsidios de la Alcaldía, que han impulsado cerca de 9.000 viviendas que estaban frenadas por falta de estos apoyos. Tenemos la expectativa de que se habiliten nuevos subsidios y de que el sector siga recuperándose. Aunque hemos venido de un periodo complicado y este Gobierno apenas está arrancando, confiamos en que se están haciendo las cosas bien para tener un 2027 y un 2028 mucho mejores para la construcción y la vivienda”, explicó.

VIMO 2026 reunirá la oferta inmobiliaria del Caribe

Estas cifras serán parte del contexto de VIMO 2026, organizada por Camacol Atlántico y Corferias Caribe, que se realizará del 23 al 25 de octubre en el Centro de Eventos Puerta de Oro.

La vitrina inmobiliaria busca conectar a compradores e inversionistas con la oferta de vivienda y las oportunidades del mercado, en un escenario marcado por el interés de compra y las expectativas de crecimiento del sector en el Atlántico.