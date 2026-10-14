Durgués Espinosa pide aclarar uso de $4,6 billones para emergencias y alerta por orden público

Espinosa le pidió al Gobierno Nacional aclarar el alcance de los recursos destinados a la atención de emergencias y desastres, luego de advertir que el proyecto contempla la posibilidad de utilizar parte de esos dineros para atender gastos relacionados con el orden público.

Señaló que se habla de $4,6 billones para gestión del riesgo y atención de desastres, recursos que, según explicó, fueron trasladados dentro de la propuesta presupuestal.

Sin embargo, aseguró haber encontrado una disposición que genera dudas sobre el destino de esos recursos.

“Aquí utilizo y leo el artículo 91 nuevo: habla de que parte de ese dinero pudiera ser gastado en atender gastos de control del orden público”, manifestó el legislador.

El congresista cuestionó que recursos destinados a emergencias puedan terminar financiando otros conceptos y planteó el impacto que esto podría tener sobre las zonas afectadas por el terremoto y las necesidades de reconstrucción.

“¿Qué tiene que ver el control del orden público con la atención de desastres? ¿Qué tiene que ver eso con la plata que necesitamos en el área afectada para el terremoto?” se preguntó el representante.

Espinosa explicó que, por esta razón, decidió no firmar como coordinador ponente el documento mientras se reúne con el Gobierno para conocer el alcance de la disposición.

“Estoy esperando reunirme con el Gobierno para entender si esto es un mico o en efecto es un error de tipografía”.

El representante agregó que espera que se trate de un error y no de una disposición que permita modificar la destinación de los recursos para la atención de las emergencias y la reconstrucción de las zonas afectadas.