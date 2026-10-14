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14 oct 2026 Actualizado 14:32

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Política

Reapareció Verónica Alcocer: “Viajé a Venezuela en solo dos oportunidades por visitas oficiales”

Alcocer le expresó a la Fiscalía su interés de comparecer ante cualquier llamado.

Verónica Alcocer | Foto: AFP

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Tras el escándalo por las declaraciones de Eva Ferrer, Verónica Alcocer reapareció y aseguró que solo viajó a “Venezuela en solo dos oportunidades, ambas en visitas oficiales”.

Además le expresó a la Fiscalía su interés de comparecer ante cualquier llamado.

Noticia en desarrollo.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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