Reapareció Verónica Alcocer: “Viajé a Venezuela en solo dos oportunidades por visitas oficiales”
Alcocer le expresó a la Fiscalía su interés de comparecer ante cualquier llamado.
Tras el escándalo por las declaraciones de Eva Ferrer, Verónica Alcocer reapareció y aseguró que solo viajó a “Venezuela en solo dos oportunidades, ambas en visitas oficiales”.
Además le expresó a la Fiscalía su interés de comparecer ante cualquier llamado.
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Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...