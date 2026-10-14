Presupuesto 2027: ponencia para segundo debate reduce en $8,4 billones el servicio de la deuda

Ya quedó radicada la ponencia para segundo debate del Presupuesto General de la Nación para 2027, de Abelardo de la Espriella, que incorpora ajustes de último momento, entre ellos una reducción de $8,4 billones en el servicio de la deuda y se garantizan de $3 billones para financiar subsidios de energía eléctrica y gas.

El documento será discutido en las plenarias de Senado y Cámara en los próximos días. Y deberá quedar aprobado definitivamente hasta antes del próximo 20 de octubre, según lo indica la ley.

Entre los principales cambios de la ponencia también está la adición de $4,5 billones al Ministerio de Hacienda: $3,9 billones para inversión, que podrán usarse para la prevención y atención de desastres, así como la atención del terremoto.

Por otro lado, en el sector de Minas y Energía se sumaron $3 billones para financiar subsidios de energía eléctrica, así como subsidios de gas por redes, gas licuado de petróleo (GLP) y transporte de combustibles en zonas de frontera.

La ponencia también contempla $200.000 millones adicionales para la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral. De ese monto, $100.000 millones se destinarán al control electoral y otros $100.000 millones a los procesos de identificación.

Entre otros de los ajustes, se incluyen $100.000 millones de más para la Fiscalía; $150.000 millones para el DANE, y $12.000 millones para el Ministerio de Salud. Igualmente, a Defensa y Policía se adicionan $31.000 millones para el subsistema de salud de la Policía.