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14 oct 2026 Actualizado 12:07

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Cierres por la Media Maratón FCV en Bucaramanga: estos son los horarios y las rutas alternas

La Media Maratón FCV reunirá a más de 50.000 corredores este domingo 18 de octubre.

María José Parra Cepeda

Bucaramanga
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La Media Maratón FCV reunirá a más de 50.000 corredores este domingo 18 de octubre. Los cierres viales comenzarán el sábado en la noche y habrá rutas alternas para desplazarse por Bucaramanga.

El primer cierre será el sábado 17 de octubre. En ambos sentidos de la carrera 27, entre la avenida González Valencia y la calle 40. La restricción permitirá instalar la infraestructura necesaria para la competencia.

Los demás cierres comenzarán desde las 5:00 de la mañana el próximo domingo 18 de octubre. Entre las vías afectadas estarán la carrera 33, la calle 45 y el puente de La Novena.

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga informó que las vías se habilitarán gradualmente a medida que terminen las diferentes pruebas.

¿Qué vías estarán cerradas?

Estos son los cierres anunciados para el domingo 18 de octubre:

  • Carrera 27: ambos sentidos, entre las calles 30 y 58.
  • Carrera 33: sentido norte-sur, entre las calles 36 y 59.
  • Calle 45: desde la carrera novena hasta la carrera 27, en sentido occidente-oriente.
  • Puente de La Novena: sentido sur-norte.
  • Calles 32, 33, 34, 35 y 36: entre las carreras 27 y 33.
  • Calles 65, 61 y 56, carrera 17, carretera antigua al Mutis y avenida Perimetral desde la calle 55: algunos tramos estarán incluidos en el recorrido de la competencia.

¿Cuáles son las rutas alternas?

La Dirección de Tránsito recomendó utilizar diferentes vías según el sentido de circulación.

De sur a norte: los conductores podrán utilizar la diagonal de la carrera 15 y las carreras 21, 33 y 36. También podrán tomar la vía antigua hacia La Floresta, Terrazas y Cabecera para conectarse nuevamente con la carrera 36.

De norte a sur: las alternativas incluyen el puente de La Novena, en el sentido habilitado, la diagonal de la carrera 15 y la carrera 22 desde la calle 40.

Otra opción será tomar la carrera 33, continuar por la calle 36, la carrera 35A y la calle 56 hacia Terrazas y la vía antigua. También se podrá utilizar la carrera 39 hacia Terrazas y La Floresta.

De occidente a oriente: se recomienda utilizar la avenida Quebradaseca y, desde allí, las calles 20, 16, 14, 11 o 10, dependiendo del destino.

De oriente a occidente: los conductores podrán desplazarse por la avenida Quebradaseca o utilizar las calles 17, 14, 10 y 9A.

La edición número 23 de la Media Maratón FCV tendrá tres recorridos de 21, 10,5 y 6 kilómetros.

Los horarios de salida serán:

  • 21 kilómetros: 6:00 a.m.
  • 10,5 kilómetros: 7:15 a.m.
  • 6 kilómetros: 8:15 a.m.

Este año, las tres pruebas comenzarán 30 minutos antes que en la edición anterior. Los cierres y las rutas alternas fueron definidos por la organización de la Media Maratón y la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

Durante la jornada habrá acompañamiento de agentes de tránsito, personal logístico, organismos de seguridad y equipos médicos.

Las restricciones se aplicarán en corredoresutilizados para desplazarse entre el norte, centro y sur de Bucaramanga. Los conductores deberán tener en cuenta que las vías se reabrirán de manera progresiva, según el desarrollo de la competencia.

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