ICETEX inicia en Bucaramanga encuentros regionales con ciudadanos para definir mejoras en servicios

Imagen de referencia de estudiante y sede del ICETEX. Fotos: Getty Images / (Colprensa - Sofía Toscano)

Bucaramanga será el punto de partida de una serie de encuentros regionales del ICETEX con estudiantes, familias, instituciones educativas y otros sectores de la comunidad, con el propósito de identificar las necesidades de acceso a la educación superior y definir posibles mejoras en los servicios de la entidad.

La jornada, denominada ‘Tu Voz por la Educación: visión ICETEX 2038’, se realizará este viernes 16 de octubre, entre las 7:30 de la mañana y el mediodía, en el auditorio Los Científicos de las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS), en la Ciudadela Real de Minas.

El encuentro será liderado por el presidente del ICETEX, Richard Caicedo, quien dialogará con jóvenes, padres de familia, rectores, empresarios, líderes sociales y representantes de las autoridades locales para conocer las dificultades y expectativas de los santandereanos frente al acceso a la educación superior.

Lea también: Baño para mascotas, otro de los espacios que ofrece el nuevo parque Bolívar de Bucaramanga

Según la entidad, la intención es que las conversaciones se traduzcan en acciones concretas. Los compromisos que surjan de la jornada quedarán registrados y contarán con responsables, plazos y seguimiento, de acuerdo con lo anunciado por su presidente.

La iniciativa hace parte de una estrategia nacional con la que el ICETEX busca acercarse a las regiones y ajustar sus programas y servicios a las necesidades de las comunidades. Sin embargo, los cambios específicos que podrían implementarse en Santander dependerán de las conclusiones y compromisos que se definan durante el encuentro.

Más de 26.000 beneficiarios en Santander

Estas jornadas a nivel país comenzarán en un departamento donde 26.047 personas figuran como beneficiarias activas del ICETEX, ya sea durante sus estudios, en la etapa de amortización de sus obligaciones o en procesos de condonación.

De acuerdo con las cifras entregadas por la entidad, 14.671 personas cuentan con créditos educativos reembolsables, mientras que otras 11.376 son beneficiarias de fondos en administración, que incluyen créditos condonables y fondos de subsidio. Además, 15 santandereanos acceden a becas y programas internacionales.

Podría interesarle: Cierres por la Media Maratón FCV en Bucaramanga: estos son los horarios y las rutas alternas

En Bucaramanga, el número de beneficiarios activos asciende a 9.278 personas. De ellas, 4.731 tienen créditos educativos reembolsables y 4.547 reciben beneficios a través de fondos en administración. A estas cifras se suman 18 personas que estudian en el exterior mediante becas o programas de movilidad internacional.

¿Cómo participar?

Los ciudadanos interesados en asistir al encuentro podrán inscribirse previamente a través del siguiente enlace: https://forms.cloud.microsoft/r/dvaNKSxLqG.

La actividad se desarrollará en el auditorio Los Científicos de las UTS, ubicado en la calle de los Estudiantes # 9-82, Ciudadela Real de Minas, entre las 7:30 a.m. y las 12:00 del mediodía.

El encuentro marcará el inicio de esta agenda territorial del ICETEX, cuyo alcance se medirá en respuestas concretas sobre financiación, acceso y permanencia en la educación superior.