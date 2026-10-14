Baño para mascotas, otro de los espacios que ofrece el nuevo parque Bolívar de Bucaramanga

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Bucaramanga

Los vecinos del parque Bolívar le sugirieron al alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, durante una visita de inspección a las obras de recuperación de este espacio, un área específica para las mascotas.

El mandatario atendió la sugerencia; en consecuencia, los contratistas modificaron una de las áreas verdes para convertirla en una especie de baño para los perros; así surgió el “pipi can” como lo llamó en entrevista con Caracol Radio, el gerente de ciudad, Deymer Mosquera.

Espacio para mascotas en el parque Bolívar de Bucaramanga / Caracol Radio Ampliar Espacio para mascotas en el parque Bolívar de Bucaramanga / Caracol Radio Cerrar

Se trata de un espacio en arena y delimitado por una cerca de madera en el centro del parque donde está la escultura de Simón Bolívar.

Durante los últimos meses se efectuaron trabajos para “reverdecer” el parque; para tal efecto, fueron sembradas centenares de plantas de diferentes especies. También, se recuperaron los senderos peatonales y los andenes en el perímetro del parque.

El gerente de ciudad dijo a Caracol Radio que para las labores de recuperación de 11 parques de Bucaramanga fueron destinados $7.000 millones en un convenio con la Empresa de Aseo, Emab.

Parque Bolívar de Bucaramanga / Caracol Radio Ampliar Parque Bolívar de Bucaramanga / Caracol Radio Cerrar

Para preservar el espacio, dos personas que actuarán como “guardianes del parque”.