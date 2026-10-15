Se pronunció Hello Life, restaurante en Bucaramanga donde una mujer sufrió quemaduras y murió

El restaurante Hello Life se pronunció públicamente tras la muerte de Janet Mylene Suárez Saavedra, la ingeniera ambiental que falleció luego de sufrir graves quemaduras durante un incidente ocurrido el pasado 2 de octubre en este establecimiento de Bucaramanga.

En un comunicado divulgado este 14 de octubre, la compañía expresó sus condolencias a los familiares de la mujer y manifestó su disposición para colaborar con la investigación.

En el pronunciamiento Hello Life lamentó el fallecimiento de Suárez Saavedra. Señalaron que los hechos registrados en sus instalaciones son objeto de investigación por parte de las autoridades, encargadas de establecer las circunstancias en las que ocurrió la emergencia.

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Desde el restaurante también aseguraron que tienen interés en que se conozca lo ocurrido y afirmaron que está dispuesta a suministrar la información que requieran los investigadores y atender las solicitudes relacionadas con el caso.

¿Qué ocurrió en el restaurante?

El accidente se registró el viernes 2 de octubre, cuando Suárez Saavedra se encontraba en un restaurante de Bucaramanga junto a su esposo, José Luis Rodríguez. De acuerdo con las primeras versiones conocidas, una persona habría estado manipulando una lámpara que presuntamente funcionaba con alcohol, momento en el que el combustible habría caído sobre la ingeniera y provocado las quemaduras.

La mujer sufrió lesiones de extrema gravedad, que comprometieron aproximadamente entre el 65% y el 70% de su cuerpo. Su esposo también resultó herido cuando intentó auxiliarla.

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Ambos fueron trasladados a un centro asistencial y recibieron atención médica especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Suárez Saavedra falleció el martes 13 de octubre, después de permanecer hospitalizada.

La empresa implicada pidió prudencia

En la parte final del comunicado, Hello Life pidió prudencia frente a lo sucedido, en consideración al dolor que atraviesa la familia de la víctima.

“Desde Hello Life invocamos a la prudencia en estos duros momentos por respeto a la familia y al dolor que nos embarga a todos”, manifestó la compañía.

Por el momento, la investigación deberá determinar cómo se produjo el incidente y qué circunstancias rodearon la manipulación del elemento que habría originado las quemaduras y posterior muerte de Janet Mylene Suárez Saavedra