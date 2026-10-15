Desde Santander demandan decreto de Abelardo de la Espriella sobre la protesta social en Colombia

Una demanda ante el Consejo de Estado busca que se suspendan provisionalmente varios apartes del Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, expedido por el presidente Abelardo de la Espriella y el Ministerio del Interior, que modifica las reglas para la atención de la protesta social en Colombia.

La acción fue presentada desde Santander por Hernán Alberto Morantes Avendaño, abogado y representante legal de Derecho Vivo Comunidad Legal, quien cuestiona disposiciones relacionadas con las condiciones en las que las autoridades pueden intervenir o disolver una manifestación.

Uno de los principales puntos de controversia es el artículo 30C, que contempla factores para determinar cuándo una obstrucción grave y sostenida de una vía puede justificar la disolución de una concentración. Entre esos criterios se incluyen las afectaciones a la actividad económica y la importancia de la vía bloqueada.

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Según los argumentos expuestos en la demanda, estas disposiciones podrían permitir la intervención de las autoridades sin que necesariamente exista violencia durante la manifestación.

Morantes, sostuvo en Caracol Radio que las restricciones al derecho de reunión y protesta pacífica deben estar establecidas mediante una ley estatutaria, de acuerdo con el artículo 37 de la Constitución Política y los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre esta materia.

La demanda también cuestiona disposiciones que permiten considerar agotados los espacios de diálogo ante situaciones como la falta de alimentos, agua, combustible o medicamentos, así como dificultades para mantener corredores de abastecimiento.

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Otro de los reparos está relacionado con el tiempo de consulta pública del proyecto de decreto. El demandante afirma que el proceso se desarrolló entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, un periodo que, según su interpretación, no habría cumplido el plazo general previsto para este tipo de trámites.

Según el demandante esta acción judicial no pretende tumbar la totalidad del decreto, sino que solicita revisar apartes específicos que, a su juicio, podrían afectar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica.

La demanda ya fue radicada, ahora, el Consejo de Estado deberá estudiar los argumentos presentados y decidir si procede la suspensión provisional solicitada.

Mientras no exista una decisión judicial en ese sentido, la presentación de la demanda no implica que las disposiciones cuestionadas hayan quedado suspendidas.