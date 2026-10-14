Autoridades sancionaron en Ibagué a un ciudadano por arrojar escombros cerca del río Combeima

Colombia

Tras la difusión en redes sociales de un video en el que un ciudadano arroja escombros cerca del río Combeima, la Alcaldía de Ibagué activó sus mecanismos de supervisión y seguimiento, por lo que, con ayuda de la información aportada por la ciudadanía, el trabajo del Sistema Único de Monitoreo Integral (SUMI) y los monitores del servicio de aseo, fue posible identificar y ubicar al ciudadano involucrado.

A su vez, en articulación con la empresa Ibagué Limpia y Ambiental, la Policía Nacional adelantó el procedimiento e impuso la orden de comparendo, así como el ciudadano debió realizar las acciones correctivas correspondientes frente a los residuos dispuestos de manera inadecuada.

Con este caso, ya son más de 80 órdenes de comparendo impuestas en lo corrido de 2026, que son el resultado del trabajo de SUMI, la estrategia ‘Caza Cochinos’ y la supervisión de Ibagué Limpia y Ambiental, en articulación con la Administración municipal, la Policía Nacional y la ciudadanía.

Estas acciones se suman a las campañas permanentes de cultura ciudadana y pedagogía orientadas a promover comportamientos responsables y proteger los espacios públicos y ambientales de Ibagué.

Al respecto, se pronunció Manuel Cuero, director de Supervisión de Ibagué Limpia y Ambiental: “La directriz de nuestra alcaldesa Johana Aranda y de nuestro gerente es clara: seguir fortaleciendo la cultura ciudadana y trabajar todos los días por una Ibagué limpia y linda”, afirmó.

Por último, la empresa recordó que los escombros y demás residuos de construcción y demolición no deben abandonarse en calles, separadores, zonas verdes, quebradas o ríos. Para disponerlos adecuadamente, los ciudadanos deben acudir a gestores autorizados para este tipo de residuos. Además, invitó a la comunidad a reportar estos comportamientos a través de la aplicación de Ibagué Limpia o del WhatsApp 333 033 3021 para sumarse al cuidado de la ciudad.