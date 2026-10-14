Estos son los lineamientos que fijó el Gobierno para los procedimientos de consulta previa
Los lineamientos fueron fijados en una directriz presidencial.
El Gobierno expidió la directriz presidencial sobre los lineamientos para la coordinación y acción institucional de los procedimientos de consulta previa.
Se trata de la directriz 06, en la que el Gobierno de Abelardo De La Espriella dispone recursos en caso de las consultas previas con comunidades étnicas que concluyan sin acuerdo.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...