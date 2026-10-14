Estos son los lineamientos que fijó el Gobierno para los procedimientos de consulta previa

Jornada de consulta previa en San Basilio de Palenque. // Gobernación de Bolívar

El Gobierno expidió la directriz presidencial sobre los lineamientos para la coordinación y acción institucional de los procedimientos de consulta previa.

Se trata de la directriz 06, en la que el Gobierno de Abelardo De La Espriella dispone recursos en caso de las consultas previas con comunidades étnicas que concluyan sin acuerdo.