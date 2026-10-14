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14 oct 2026 Actualizado 22:33

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Política

Estos son los lineamientos que fijó el Gobierno para los procedimientos de consulta previa

Los lineamientos fueron fijados en una directriz presidencial.

Jornada de consulta previa en San Basilio de Palenque. // Gobernación de Bolívar

Jornada de consulta previa en San Basilio de Palenque. // Gobernación de Bolívar

Jornada de consulta previa en San Basilio de Palenque. // Gobernación de Bolívar
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El Gobierno expidió la directriz presidencial sobre los lineamientos para la coordinación y acción institucional de los procedimientos de consulta previa.

Se trata de la directriz 06, en la que el Gobierno de Abelardo De La Espriella dispone recursos en caso de las consultas previas con comunidades étnicas que concluyan sin acuerdo.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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