Uno de los dos detenidos por el crimen de Deysi Alexandra Guerrero ya tenía anotaciones judiciales

Pasto-Nariño

En menos de 12 horas después del crimen de Deysi Alexandra Guerrero en el suroriente de Pasto, la Policía Nacional logró la captura de dos personas señaladas como presuntas responsables del hecho.

El procedimiento fue adelantado por la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía Quinta Seccional, mediante dos órdenes de captura por el delito de feminicidio agravado.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en la madrugada del 9 de octubre, en medio de una riña que terminó con la muerte de la mujer.

Uno de los capturados es el padre la hija de la víctima quien presenta una anotación en el Sistema Penal Oral Acusatorio por violencia intrafamiliar, relacionada con hechos ocurridos en 2022, en los que, según la información disponible, Deysi Alexandra habría resultado afectada.

El otro capturado es familiar del principal sospechoso, quien presuntamente habría participado en el crimen y facilitado la huida de éste.

El crimen de Deisy se suma a 20 casos más de mujeres asesinadas en lo corrido del 2026 en el departamento de Nariño, varios de los cuales ya han sido tipificados como feminicidios. Ante esto las autoridades insisten en su llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier caso de violencia basada en género y acudir a las rutas institucionales de atención y protección.