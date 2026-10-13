El Papa León XIV será hospitalizado debido a una cirugía de nódulo pulmonar.

Este martes 13 de octubre, será ingresado el Papa León XIV, debido a una cirugía de nódulo en un pulmón, en horas de la tarde, la intervención estará bajo la dirección del profesor Estefano Margaritora.

Fuentes oficiales de la Santa Sede, expresaron que el nódulo pulmonar fue detectado en una revisión médica de rutina y pronosticaron que estará internado una semana.

El domingo 11 de octubre, el Papa anunció que sería operado esta semana para extirpar un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy temprana y bien localizado, según declaraciones del pontífice.

A causa del posoperatorio el Papa, tendrá que posponer la agenda papal, hasta el 20 de octubre, en esta agenda, tenía planeado varias audiencias y compromisos de viajar a otros países, que tendrán que ser reactivados después de su semana de reposo y recuperación.

El día de ayer, el Papa León XVI, llevó a cabo su agenda con normalidad.

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