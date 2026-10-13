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13 oct 2026 Actualizado 14:20

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Crecieron árboles en medio de la carrera 21 de Bucaramanga; ¿se talarán?

La transformación del corredor exclusivo para bicicletas llegó al centro de la ciudad.

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La alcaldía de Bucaramanga, durante la administración de Cristian Portilla se propuso transformar los corredores exclusivos para bicicletas construidos durante la era de Rodolfo Hernández; para tal efecto, se demolió la segregación dura, es decir la especie de separador que aislaba el área por donde circulaban los ciclistas de los carriles vehiculares.

Los trabajos arrancaron por la carrera 36 en los sectores de Cabecera del Llano y del Prado en el oriente de Bucaramanga; hace dos semanas, esas labores comenzaron en la carrera 21 entre las calles 55 y 36.

El mismo alcalde dio la largada a esos trabajos; con maquinaria amarilla comenzó a demolerse el sardinel. Esa imagen generó variadas reacciones, desde las que ponderaban la restitución del espacio para los carros y motos hasta las expresiones con las que se criticó a la administración de la ciudad por acabar con el corredor que era un instrumento para promover la movilidad sostenible.

Ahora, quienes transitan por la carrera 21, en sentido sur norte han visto que quedaron los árboles que nacieron en la especie de jardineras que servían como separador.

Árbol sobre la carrera 21 de Bucaramanga

Árbol sobre la carrera 21 de Bucaramanga

Árbol sobre la carrera 21 de Bucaramanga

Árbol sobre la carrera 21 de Bucaramanga

Deymer Mauricio Mosquera, gerente de ciudad dijo a Caracol Radio que esperan el concepto de las autoridades ambientales para talar las especies vegetales y hacer la compensación respectiva, es decir la siembra de algunos árboles en otros puntos de Bucaramanga.

Juan Carlos Ordóñez

Juan Carlos Ordóñez

Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....

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