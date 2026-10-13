Shakira se despide de Madrid junto a Maluma y Bizarrap: ‘Ha habido un antes y un después’

Shakira despidió su residencia europea en Madrid este lunes, en un último concierto rodeada de «sus amigos», tal y como ella lo definió: Maluma, Beéle y Dani Martín y una Laura Pausini que llegó por sorpresa la acompañaron en este ‘show’ tan especial, con el que puso el broche de oro a casi un mes de celebración de la cultura iberoamericana.

“Ya estamos en nuestro último concierto de esta residencia. Efectivamente, ha habido un antes y un después para mí. Ha sido todo un sueño”, dijo la artista frente a las más de 55.000 personas que acudieron a la última cita europea de «Las Mujeres ya no lloran World Tour».

Reconoció que le costaba despedirse: “La verdad, no me quiero ir. Va a ser muy duro marchar otra vez de España”.

La artista regaló al público un concierto extra en Madrid este 12 de octubre recibido con gran entusiasmo por los fans, que se apresuraron para comprar sus entradas con menos de una semana de antelación, pues la nueva fecha fue anunciada el 6 de octubre.

Este último concierto de una residencia «histórica», tal y como la describió Shakira, fue un auténtico espectáculo a la altura de los anteriores, tanto que la barranquillera aseguró que los fans le hicieron sentir «como si estuviera empezando» su carrera al vitorearla y apoyarla.

Invitados muy especiales

‘La Loba’, junto con su equipo de bailarines y músicos, deslumbró a todos los fanáticos que acudieron al Macondo Park, la ciudad que montó dentro de la capital española par su residencia de conciertos.

En un espectáculo repleto de baile, música y un despliegue de luces, Shakira cantó tanto clásicos de su carrera, como “Loba”, “Suerte” o “La tortura” -esta vez sin Alejandro Sanz-, como novedades, como su última canción con Maluma, “Agua”.

Precisamente él fue el invitado más esperado y vitoreado por el público, donde hubo una fuerte representación latina y, en gran medida, colombiana.

Shakira y Maluma publicaron hace menos de un mes el tema «Agua», un merengue muy bailable que ambos interpretaron por segunda vez consecutiva, después de haberlo estrenado en directo la jornada anterior en el mismo escenario, y regalaron al público un momento de conexión y complicidad a través de su baile.

Dani Martín fue el invitado estrella para el público español y cantó «Te dejo Madrid» junto con la colombiana, que tocó su icónica armónica, seguido de Beéle, el otro compatriota de ‘La Loba’ invitado a esta última cita, quien interpretó junto a ella su tema conjunto, “Algo tú”.

La inesperada visita de la italiana Laura Pausini, por segunda vez en esta residencia, sorprendió al público al interpretar “Antología”, después de asegurar que Shakira es “un ejemplo” para todas las mujeres que, “cuando crecen, tienen miedo de no poder conseguir sus sueños”.

La exitosa residencia

Antes de entrar en la recta final del espectáculo, la colombiana reconoció ante el público que no esperaba tener tanto éxito con esta residencia, la más importante de su carrera hasta el momento, y reveló que, cuando le propusieron hacer “ocho conciertos en Madrid, pensaba que era imposible”.

A continuación, celebró junto a su equipo que ya están “¡en el show número trece!” y animó a “niñas y jóvenes” a luchar por su carrera y no dejarse llevar por opiniones externas.

Shakira volvió a demostrar que su amplio talento musical va mucho más allá del canto: no dejó de tocar en numerosas canciones la guitarra eléctrica junto con su banda de rock, como en «Inevitable» o «Si te vas», o la batería en «Remember to forget you», temas emblemáticos que el público coreó junto a ella de principio a fin.

El argentino Bizarrap cerró la noche con el tema estrella de los últimos años de la barranquillera, ‘Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53/66’.

Lo hicieron acompañados de un espectáculo de drones que puso fin al ‘show’ formando la frase “Gracias, Madrid” en lo alto del escenario, después de dibujar en el aire la cabeza de una loba que giraba sobre sí misma.

Shakira se despide de Europa con este concierto, pero se prepara ahora para sus dos próximas citas conocidas hasta el momento: el próximo 18 de octubre se verá con su público de Kirguistán, en Bishkek, y el 28 de noviembre convertirá las pirámides de Giza, en Egipto, en un auténtico espectáculo.