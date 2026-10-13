Colombiana Piedad Bonnett, ganadora del Premio Internacional Federico García Lorca

Granada (España), 13 oct (EFE).- La poeta colombiana Piedad Bonnett ha ganado el XXIII Premio Internacional Federico García Lorca entre las candidaturas de 14 países de habla hispana presentadas a este galardón, que reconoce el conjunto de la obra poética de un autor vivo cuya aportación impacte en la literatura en lengua española.

La alcaldesa de la ciudad de Granada (sur de España), Marifrán Carazo, como presidenta del jurado, anunció el veredicto y destacó la calidad de la obra de Bonnett.

El jurado despertó a Bonnett para comunicarle el premio, que ella ha recibido como una “excelente noticia”.

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El representante de la Fundación Federico García Lorca, Jordi Doce Chambrerlan, destacó de la premiada su capacidad de escribir sobre miedos y temas complejos y hacerlo además desde la sencillez. EFE