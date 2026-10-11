Detienen en Estados Unidos a Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, por presunta corrupción en Venezuela

Álvaro Pulido, el empresario colombiano buscado durante años por Estados Unidos por presuntamente pagar sobornos a altos funcionarios venezolanos, fue detenido tras una investigación liderada por agencias estadounidenses. Su captura fue confirmada este domingo por Nicole Navas Oxman, portavoz de la Fuerza de Trabajo de Seguridad Nacional.

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Pulido fue acusado en 2019 y 2021 en Miami sobre sus negocios con Alex Saab, antiguo aliado de Nicolás Maduro. Por información que permitiera localizarlo, la Administración para el Control de Drogas (DEA) ofrecía una recompensa de hasta 10 millones de dólares.

Según la Fiscalía, Pulido y Saab habrían creado una red de empresas fachada en el extranjero para dirigir sobornos. A cambio, habrían obtenido contratos para importar alimentos, medicamentos y viviendas de bajo costo. Pulido ya había sido detenido en Venezuela en 2023, durante una operación contra la corrupción en la petrolera estatal PDVSA.

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La captura se produce en un momento de tensión política para la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la caída de Maduro en enero de 2026. En mayo, Rodríguez deportó a Saab a Estados Unidos, donde el empresario se declaró culpable en un caso relacionado con sobornos y aceptó cooperar con las autoridades, además de entregar 195 millones de dólares en ganancias ilícitas. El Gobierno venezolano no se ha pronunciado hasta ahora sobre la detención de Pulido.

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