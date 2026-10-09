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Así fue el rosario que organizó nueva cónsul en Consulado de Colombia en Madrid

Este viernes, 9 de octubre, se realizó un rosario en la nueva sede del Consulado de Colombia en Madrid. 6AM W estuvo en el lugar y capturó algunas imágenes.

El motivo del rosario era el recibimiento a la nueva cónsul general, Paulina Estrada Pérez, y la invitación era para la comunidad colombiana en la capital española.

Estas son las imágenes del rosario que se desarrolló en el Consulado en Madrid: