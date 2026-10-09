Así fue el rosario que organizó nueva cónsul en Consulado de Colombia en Madrid
La invitación al rosario se hizo la comunidad colombiana en Madrid, España.
Así fue el rosario que organizó nueva cónsul en Consulado de Colombia en Madrid
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Este viernes, 9 de octubre, se realizó un rosario en la nueva sede del Consulado de Colombia en Madrid. 6AM W estuvo en el lugar y capturó algunas imágenes.
El motivo del rosario era el recibimiento a la nueva cónsul general, Paulina Estrada Pérez, y la invitación era para la comunidad colombiana en la capital española.
Estas son las imágenes del rosario que se desarrolló en el Consulado en Madrid: