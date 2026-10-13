Regresó a Colombia el exmilitar Henry Camargo en un vuelo medicalizado desde Nueva York

Regresó al país el ciudadano colombiano Henry Camargo, exintegrante de las Fuerzas Militares, en un vuelo medicalizado desde Nueva York, Estados Unidos, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano.

La operación fue coordinada por la Cancillería y el Consulado de Colombia en esa ciudad para facilitar la continuidad de su atención médica especializada en Colombia.

El traslado fue posible gracias a la autorización excepcional de recursos del Fondo Especial para las Migraciones (FEM), mecanismo subsidiario y de última instancia que brinda apoyo humanitario a connacionales en condiciones de especial vulnerabilidad, previa evaluación de sus circunstancias particulares y de las alternativas disponibles.

La operación de traslado se llevó a cabo mediante ambulancia aérea medicalizada, y coordinada con el Hospital Elmhurst, donde permanecía hospitalizado el connacional, y con las entidades competentes en Colombia.

A su llegada a Bogotá, Henry Camargo fue recibido por el Hospital Militar Central, institución que dará continuidad a su atención médica, de acuerdo con su afiliación al régimen especial de salud de las Fuerzas Militares.

Karen Camargo, hija del exmilitar, agradeció al Gobierno Nacional las gestiones que hicieron posible el traslado desde Estados Unidos hasta el Hospital Militar Central, donde continuará su proceso médico.

“Como familia nos sentimos llenos de felicidad, de recompensas de la vida por todo el trabajo de mi padre, y muy agradecidos con todo nuestro gobierno que tenemos hoy en día en Colombia, y con el presidente Abelardo. Estamos infinitamente agradecidos”, expresó.

Se espera que, durante su estancia en el Hospital Militar, Henry pueda reencontrarse con su madre, Nora Guzmán, con quien Camargo había perdido contacto durante muchos años.

Durante la permanencia de Henry Camargo en Estados Unidos, el Consulado de Colombia en Nueva York mantuvo un acompañamiento permanente, que incluyó visitas al centro hospitalario, contacto con su red de apoyo y gestiones con el equipo médico tratante para facilitar su retorno en condiciones adecuadas.