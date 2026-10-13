¿Qué necesita Kimi Antonelli para ser campeón de la Fórmula 1?

Kimi Antonelli está cada vez más cerca de hacer historia en la Fórmula 1. El italiano, con tan solo 20 años, podría convertirse en campeón del mundo en el próximo Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará en el Circuito de las Américas, en Austin.

El piloto de Mercedes llega a esta cita con una amplia ventaja en la clasificación y con la posibilidad matemática de asegurar el campeonato cuando todavía quedarían cinco carreras por disputarse.

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El Gran Premio de Singapur, disputado el pasado domingo 11 de octubre, dejó un panorama favorable para el italiano. Max Verstappen se quedó con la victoria, Charles Leclerc terminó segundo y Antonelli completó el podio en la tercera posición. Por su parte, George Russell, su principal perseguidor en el campeonato, finalizó noveno después de afrontar la carrera desde el fondo de la parrilla por una penalización relacionada con la unidad de potencia.

La combinación de estos resultados amplió la diferencia entre los dos pilotos de Mercedes. Antonelli llegó a los 340 puntos, frente a los 238 de Russell, para establecer una ventaja de 102 unidades. Lewis Hamilton, de Ferrari, ocupa la tercera posición con 229 puntos, mientras que Verstappen es cuarto con 221.

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¿Qué necesita Kimi Antonelli para ser campeón en Austin?

Antonelli deberá ganar en el Gran Premio de Estados Unidos y esperar que sus principales rivales pierdan suficiente terreno en la clasificación.

El italiano deberá terminar primero, George Russell no podrá superar la novena posición y Lewis Hamilton tendrá que finalizar quinto o más atrás. Si se cumplen esas condiciones, Antonelli alcanzará una ventaja de al menos 125 puntos, una diferencia imposible de descontar con las cinco carreras restantes.

Si logra asegurar el título en Austin, Antonelli podría convertirse en el campeón mundial más joven de la historia de la Fórmula 1, con 20 años, 1 mes y 18 días.